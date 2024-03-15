3 специи, которые превратят ваше тело в машину по сжиганию жира! #3 просто взрывает метаболизм

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Диетолог Нанавати назвала три специи для здорового кишечника и плоского живота

1:37
Наука

Специи не только могут улучшить вкус блюд, но и приносить значительные выгоды для здоровья. Диетолог Крутика Нанавати выделила три специи, которые обладают противовоспалительными свойствами и потенциально способны помочь в снижении веса, сообщает американское издание She Finds.

Диетолог Нанавати назвала три специи для здорового кишечника и плоского живота
Фото: Wikipedia by sara marlowe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Куркума

Куркума содержит биологически активный компонент куркумин, отмечает доктор Нанавати:

Куркумин обладает свойствами, способствующими снижению воспаления в пищеварительном тракте. Кроме того, он связан с улучшением метаболизма и поддержанием нормального уровня сахара в крови, что косвенно способствует уменьшению веса.

Специалист объясняет, что куркуму можно добавлять в различные блюда или приготовить противовоспалительный напиток, добавив немного имбиря.

Корица

Благодаря содержанию циннамальдегида корица помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что потенциально снижает желание к сладкому и способствует чувству насыщения.

"Корицу можно добавить в кофе, чтобы придать ему легкую сладость, полезную для здоровья, в отличие от обычного сахара", — советует диетолог.

Кайенский перец

Трио завершает кайенский перец, который известен своими целебными свойствами. Нанавати отмечает, что за остроту перца отвечает вещество капсаицин.

"Исследования показали, что кайенский перец, помимо противовоспалительных свойств, стимулирует обмен веществ, что потенциально способствует контролю веса. Однако этот эффект может быть временным и может варьироваться в индивидуальном порядке", — добавляет диетолог.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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