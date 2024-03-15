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Зачем нужны катализаторы на основе бамбукоподобных углеродных нанотрубок "рыбья кость" или "колода карт"

Сибирские химики довели выход водорода из муравьиной кислоты до рекордных 99,4%

1:45
Наука

Химики Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН сумели довести выход водорода при его получении из муравьиной кислоты до рекордных 99,4%, сообщили в пресс-службе учреждения.

Сибирские химики довели выход водорода из муравьиной кислоты до рекордных 99,4%
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Полученные результаты опубликованы в профильном журнале Diamond and Related Materials и вынесены на его обложку", — с гордостью отмечается в сообщении.

Добиться таких успехов помогли азотсодержащие углеродные наноматериалы. Для их эффективности в качестве основы катализаторов учёные синтезируют нановолокна со структурами "рыбья кость" или "колода карт", а также бамбукоподобные нанотрубки.

Постобработка внешних графеновых слоёв углеродных волокон обильно насытила их азотными центрами, вокруг которых закрепляется высокодисперсный палладий в виде наночастиц размером 1 нм — он, собственно, и служит катализатором.

"За счёт этого метода мы смогли увеличить скорость реакции в пять раз (до ~0,5 с-1 при 125 °С) — это самое высокое значение скорости газофазной реакции для такого типа катализаторов. Также мы достигли увеличения селективности по водороду в 99,4 %. Да, это не 100%, к которым все стремятся, но в случае использования обычных углеродных наноматериалов она не превышает 98%", — объясняет ведущий научный сотрудник Отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН, доктор химических наук Ольга Подъячева.

Сейчас исследователи стараются добиться столь же эффективного разложения муравьиной кислоты в обычных условиях — в жидкой среде при комнатной температуре. В результате должен получится отличный топливный элемент из возобновляемых материалов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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