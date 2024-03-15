Зачем нужны катализаторы на основе бамбукоподобных углеродных нанотрубок "рыбья кость" или "колода карт"

Химики Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН сумели довести выход водорода при его получении из муравьиной кислоты до рекордных 99,4%, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Полученные результаты опубликованы в профильном журнале Diamond and Related Materials и вынесены на его обложку", — с гордостью отмечается в сообщении.
Добиться таких успехов помогли азотсодержащие углеродные наноматериалы. Для их эффективности в качестве основы катализаторов учёные синтезируют нановолокна со структурами "рыбья кость" или "колода карт", а также бамбукоподобные нанотрубки.
Постобработка внешних графеновых слоёв углеродных волокон обильно насытила их азотными центрами, вокруг которых закрепляется высокодисперсный палладий в виде наночастиц размером 1 нм — он, собственно, и служит катализатором.
"За счёт этого метода мы смогли увеличить скорость реакции в пять раз (до ~0,5 с-1 при 125 °С) — это самое высокое значение скорости газофазной реакции для такого типа катализаторов. Также мы достигли увеличения селективности по водороду в 99,4 %. Да, это не 100%, к которым все стремятся, но в случае использования обычных углеродных наноматериалов она не превышает 98%", — объясняет ведущий научный сотрудник Отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН, доктор химических наук Ольга Подъячева.
Сейчас исследователи стараются добиться столь же эффективного разложения муравьиной кислоты в обычных условиях — в жидкой среде при комнатной температуре. В результате должен получится отличный топливный элемент из возобновляемых материалов.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.