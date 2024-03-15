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Чем забита память смартфона, даже если туда ничего не сохраняли, и как её освободить

Пользователей научили правильной очистке памяти смартфонов

1:34
Наука » Технологии

Возможно, вы замечали, как память смартфона расходуется, даже если ничего туда не сохранять. На что именно и как её освободить, агентству "Прайм" рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

Пользователей научили правильной очистке памяти смартфонов
Фото: PxHere is licensed under CC0

Кроме служебных файлов, нужных для работы операционной системы, это кэш приложений, объяснила она.

"Но если картинки, видео и прочие файлы с телефона можно удалить, то файлы (cookies) работающих приложений так просто не почистишь. Бывают ситуации, когда телефон кажется абсолютно "чистым" (то есть вы нашли время, удалили из него все ролики и фото и снесли все приложения, которыми не пользовались годами), но памяти всё равно осталось очень мало. Это неудивительно", — признала специалист.

По её словам, особенно "раздут" кэш мессенджеров — там остаётся всё, что вам прислали: всякие ненужные мемы, смешные видосы, открытки и тому подобный цифровой мусор.

Найти и стереть всё это можно, зайдя в настройки приложений. У каждого из них указано место, которое оно занимает вместе с накопившимися данными, и есть пункт очистки.

Когда вы проведёте такую уборку на своём гаджете, результат может не быть мгновенным, предупредила Ильичёва. "Даже если вы вроде бы всё удалили и почистили, это ещё не значит, что удалённые файлы не сохранились где-то ещё, — пояснила она. — Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удалённые файлы его телефон хранит в папке "недавно удалённые", так что они продолжают занимать место".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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