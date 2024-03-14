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Использовали современные технологии 5300 лет назад: раскрыт способ нанесения татуировок на мумии известного "ледяного человека Этци"

EJA: татуировки на мумии "ледяного человека Этци" были сделаны костяной иглой

1:38
Наука

Группа американских археологов из Управления археологии штата Теннеси внимательно изучила татуировки, обнаруженные на мумии известного "ледяного человека Этци", проживавшего 5300 лет назад в Альпах.

EJA: татуировки на мумии "ледяного человека Этци" были сделаны костяной иглой
Фото: Openverse by tattooblogger is licensed under CC BY 2.0

Их исследование, опубликованное в European Journal of Archaeology (EJA), развенчало долгое мнение о том, что татуировки были нанесены методом втирания сажи в надрезы.

Для более глубокого понимания этого вопроса археолог Аарон Детер-Вольф сотрудничал с художниками-татуировщиками Дэнии Ридеем и Майей Якобсен, чтобы провести эксперимент. Один из мастеров воссоздал несколько татуировок на своей ноге, используя четыре древние техники с использованием инструментов из костей животных, обсидиана, меди и кабаньего клыка, а также современную стальную иглу.

После нанесения татуировок исследователи тщательно отслеживали процесс заживления, шрамы и внешний вид каждой татуировки в течение времени. Это дало им базу данных для сравнения с древними татуировками на мумии Этци.

Результаты сравнения показали, что рисунки на коже мумии были выполнены костяной или медной иглой, а не методом втирания сажи. Неровные края линий и их пунктирность указывают на использование техники "хэндпоук", использование которой продолжается и в наши дни.

Это открытие свидетельствует о более высоком уровне развития культуры людей медного века, чем предполагалось ранее, и подчеркивает важность дальнейших исследований в области археологии и антропологии для более полного понимания древних цивилизаций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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