Использовали современные технологии 5300 лет назад: раскрыт способ нанесения татуировок на мумии известного "ледяного человека Этци"

Группа американских археологов из Управления археологии штата Теннеси внимательно изучила татуировки, обнаруженные на мумии известного "ледяного человека Этци", проживавшего 5300 лет назад в Альпах.
Их исследование, опубликованное в European Journal of Archaeology (EJA), развенчало долгое мнение о том, что татуировки были нанесены методом втирания сажи в надрезы.
Для более глубокого понимания этого вопроса археолог Аарон Детер-Вольф сотрудничал с художниками-татуировщиками Дэнии Ридеем и Майей Якобсен, чтобы провести эксперимент. Один из мастеров воссоздал несколько татуировок на своей ноге, используя четыре древние техники с использованием инструментов из костей животных, обсидиана, меди и кабаньего клыка, а также современную стальную иглу.
После нанесения татуировок исследователи тщательно отслеживали процесс заживления, шрамы и внешний вид каждой татуировки в течение времени. Это дало им базу данных для сравнения с древними татуировками на мумии Этци.
Результаты сравнения показали, что рисунки на коже мумии были выполнены костяной или медной иглой, а не методом втирания сажи. Неровные края линий и их пунктирность указывают на использование техники "хэндпоук", использование которой продолжается и в наши дни.
Это открытие свидетельствует о более высоком уровне развития культуры людей медного века, чем предполагалось ранее, и подчеркивает важность дальнейших исследований в области археологии и антропологии для более полного понимания древних цивилизаций.
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