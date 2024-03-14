Создатели ГМО-комаров вывели суперкомара: он нравится самкам, хотя не болеет малярией

Выведен привлекательный ГМО-комар с иммунитетом к малярии

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные англо-американской компании Oxitec, специализирующейся на создании генетически модифицированных комаров, вывели живучее и привлекательное насекомое с иммунитетом к малярии. О разработке рассказывает официальный орган Национальной академии наук США PNAS.

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Генетики давно стараются решить проблему малярии и других болезней борьбой с комарами, которые играют основную роль в распространении этих инфекций. С этой целью выведены ГМО-насекомые, которые вырастают без крыльев и погибают. Предполагалось, что их внедрение в популяцию обычных комаров поможет сократить её на 90%.

Увы, практическое применение задумки в Бразилии разбило все благие надежды. Оказалось, что дикие комары не хотят спариваться с дефектными ГМО-сородичами.

Тогда исследователи решили пойти другим путём — сделать насекомое более живучим и привлекательным, но с иммунитетом к малярии. Для этого в комариную ДНК при помощи Cas9 (белок, используемый как инструмент генной инженерии, за него дали Нобелевскую премию) ввели гены, отвечающие за выработку антител к малярийному плазмодию.

По предварительным, пока что в большей степени теоретическим оценкам, всё получилось как нельзя лучше: генетически модифицированные кровососущие в большинстве своём не заражаются малярией, а особи противоположного пола охотно вступают с ними в контакт, распространяя отредактированный ген в популяции. По расчётам, в ареале обитания таких ГМО-комаров заболеваемость людей малярией должна снизиться на 90%.

Разработчики не скрывают, что есть и минусы. Плазмодий не всегда погибает под воздействием антител, а значит, получает сильное давление отбора в сторону способности развиваться — это значит, что может появиться устойчивый к ним возбудитель. Кроме того, ГМО-комары не заражаются только малярией, а против денге и лихорадки Западного Нила надо разрабатывать отдельные их версии, что долго и дорого. Пестициды в этом смысле куда эффективнее.

Окончательные выводы можно будет сделать, опробовав разработку на практике. Сейчас Oxitec ведёт переговоры с властями африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи, чтобы получить разрешение выпустить там своих "франкенштейнов".