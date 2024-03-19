Новое исследование: почему щуки остались практически неизменными за 150 миллионов лет

Ученые назвали животное с самой заторможенной эволюцией на Земле

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из США и Китая во главе с экспертами Йельского университета провела исследование, которое показало, что щуки имеют самую низкую скорость эволюции среди всех челюстных позвоночных на Земле. Эти хищные рыбы практически не претерпели изменений с момента своего появления 150 миллионов лет назад в период Юрского.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Evolution.

Учёные воспользовались компьютерным анализом для изучения последовательностей генов, которые сохранились от общих предков, и оценили скорость мутаций ДНК в течение времени.

По мнению учёных, щуки представляют собой пример "живых ископаемых", то есть организмов, которые имеют общее происхождение с вымершими видами и мало отличаются от своих древних родственников.

Низкая скорость изменений в этой группе рыб соответствует низкой скорости появления новых видов. Щуки эволюционировали настолько медленно, что два вида, разделённые эволюционно на 100 миллионов лет, всё ещё способны к скрещиванию.

В сравнении с этим линии эволюции человека и вомбата разошлись примерно 100 миллионов лет назад.

Исследователи отмечают, что щукам удалось сохраниться без существенных изменений в течение более 150 миллионов лет благодаря некоторому механизму, который поддерживает низкий уровень мутаций генов, возможно, связанному с механизмами восстановления ДНК.

Кроме того, выяснилось, что некоторые признанные "живые ископаемые" животные, такие как латимерия и тропическая птица гоацин, значительно отличаются от своих ископаемых предков, хотя сохраняют некоторые из их характеристик.