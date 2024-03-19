50 000 лет тайны: правда о миграции людей в Индию, которую не рассказывали в школе

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Анализ ДНК помог выявить древних предков жителей Индии

1:33
Наука

Согласно новейшим открытиям, ученые приобрели новую перспективу на эволюционную историю Индии, проведя обширное исследование генома представителей различных этносов этой страны, как сообщается на портале bioRxiv.

Анализ ДНК помог выявить древних предков жителей Индии
Фото: Wikipedia by Suffix is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Было проведено анализ более 2700 геномов современных индийцев из 17 штатов, охватывая представителей различных географических регионов, носителей различных языков и культурных групп. Исследование выявило, что одна из трех основных групп предков в Индии, известных как древние иранские земледельцы, имеет свои истоки в земледельческих группах из региона Саразма, современного Таджикистана.

Кроме того, было обнаружено значительное разнообразие в ДНК, унаследованное от неандертальцев и денисовцев, вымерших родственников современного человека. Этот генетический материал составляет существенную часть генома современных индийцев и варьируется в представленности от 1% до 2%.

Одно из наиболее замечательных открытий заключается в том, что большая часть генетических вариаций в современном индийском населении обусловлена единственной крупной миграцией современных людей из Африки примерно 50 000 лет назад. Это отличается от предыдущих представлений, основанных на археологических данных, которые указывали на более ранний период заселения Индии.

Эти новые выводы, опубликованные в препринте на портале bioRxiv, предоставляют углубленное понимание о богатом генетическом наследии Индии и ее роли в общей картине человеческой эволюции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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