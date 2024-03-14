Лесные пожары в Сибири покрыли морское дно Арктики радиоактивным свинцом-210

Учёные заметили следы лесных пожаров в виде радиоактивного свинца в море Лаптевых

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Лесные пожары в Сибири способствуют ускоренному накоплению радиоактивного свинца-210 на морском дне в Арктике, заметили учёные Института геохимии и аналитической химии РАН. Об открытии сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

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Этот короткоживущий изотоп (период полураспада около 22 лет) используется геологами для определения возраста донных отложений, скорости их накопления и других параметров, по которым можно изучать их историю.

С 2018 по 2020 год ГеоХи РАН трижды снаряжал экспедиции в море Лаптевых на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш". Учёные собрали множество проб грунта со дна и обратили внимание, что концентрация 210Pb в них снижается с глубиной неравномерно.

Отложениям 1970-1975, 1993-1997, 2006-2007 и 2015-2016 годов соответствуют явные всплески. Именно в эти периоды в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке бушевали особенно мощные лесные пожары.

"Мхи, лишайники и торф — мощные накопители радиоактивных изотопов свинца. При горении этот элемент выделяется в атмосферу Северного полушария, а затем попадает в море, что вызывает колебания активности свинца в донных отложениях", — объяснил ведущий научный сотрудник института Валерий Русаков.

Открытие позволит учёным точнее применять свинец-210 в качестве инструмента геохронологии.