Илон Маск заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект превзойдет людей по разуму

Маск: К 2029 году искусственный интеллект будет умнее всего человечества

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект (ИИ) может превзойти по уму любого человека к 2025 году, а в 2029 станет умнее всех вместе взятых людей, заявил американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск.

Фото: unsplash.com by Alex Knight agkdesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Такой прогноз миллиардер сделала на фоне заявления американского футуролога Рэймонда Курцвейла о том, что к 2029 году ИИ только "догонит" человечество по уровню разума.

"ИИ может стать умнее, чем любой человек в следующем году. К 2029 году ИИ, возможно, станет умнее, чем все человечество вместе взятое", — написал Маск в соцсети X.

В прошлом году предприниматель высказывал опасения из-за стремительного развития технологии AI. Тогда Маск назвал искусственный интеллект потенциальной угрозой существованию человечества и подчеркнул, что ИИ может быть использован как во вред, так и во благо.

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