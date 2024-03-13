В ходе исследования обширной территории в Халапао, расположенной в восточной части штата Токантинс, Бразилия, ученые открыли 16 новых археологических памятников. Эти находки были сделаны археологической группой Национального института исторического и художественного наследия (IPHAN).
По оценкам исследователей, эти объекты содержат наскальные рисунки, включая следы человеческих и животных ног, выгравированные символы, а также изображения небесных тел. Считается, что эти художественные выражения были созданы около 2000 лет назад.
Пресс-релиз, опубликованный Министерством культуры Бразилии, подчеркнул значимость этих находок для археологии и культурного наследия региона. Эти новые открытия обогатили археологическое наследие Токантинса, штата, который известен своим огромным потенциалом в области археологических исследований.
Регион Халапао уже имеет множество зарегистрированных памятников IPHAN, многие из которых стали частью обширного археологического комплекса. Этот комплекс является свидетельством существования человеческих поселений, восходящих к 12 000 летней истории, и содержит археологические памятники до прихода европейских колонизаторов.
Важно отметить, что регион Халапао представляет собой точку соприкосновения между лесами Амазонки и биомом Серрадо в Центральной Бразилии. Это придает ему особую археологическую ценность и привлекает внимание исследователей и защитников культурного наследия.
Однако, несмотря на значение этих находок, археологическое наследие региона находится под угрозой. Факторы, такие как ветровая эрозия, вандализм, лесные пожары и вырубка лесов, представляют серьезные риски для сохранения этих объектов. В ответ на эти угрозы IPHAN предпринимает действия по сохранению и просвещению, чтобы защитить и продвигать бразильское культурное наследие.
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