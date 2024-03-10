"Восьмое чудо света" на грани вымирания: эксперты бьют тревогу из-за нового температурного рекорда поверхности Мирового океана

Reuters: температура поверхности Мирового океана впервые превысила 21°C. Это тревожный факт

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

В феврале текущего года температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения — 21,06 °C, что превысило предыдущий рекорд, зафиксированный в августе прошлого года (20,98 °C).

Фото: openverse by NOAA's National Ocean Service is licensed under Public Domain Mark 1.0

Это сообщение поступило от агентства Reuters и подтверждено экспертами из службы Европейского центра по мониторингу и прогнозированию климатических изменений (Copernicus) и Национального управления океанического и атмосферного администрирования США (NOAA).

Особенно тревожным фактом является интенсивное нагревание вод Атлантического океана, отмеченное экспертами. Это означает, что морские экосистемы, включая коралловые рифы, подвергаются серьезному давлению из-за высоких температур воды.

Специалисты предупреждают, что такие аномальные значения температуры могут привести к обесцвечиванию коралловых рифов и их гибели. Американский эксперт Д. Манзелло выразил опасения относительно Южного полушария в целом, включая Большой барьерный риф, который считается одним из самых великолепных и уникальных морских формаций в мире и часто называется "восьмым чудом света".

Мировой океан нагрелся до рекордных температур