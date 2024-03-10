"Восьмое чудо света" на грани вымирания: эксперты бьют тревогу из-за нового температурного рекорда поверхности Мирового океана

В феврале текущего года температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения — 21,06 °C, что превысило предыдущий рекорд, зафиксированный в августе прошлого года (20,98 °C).
Это сообщение поступило от агентства Reuters и подтверждено экспертами из службы Европейского центра по мониторингу и прогнозированию климатических изменений (Copernicus) и Национального управления океанического и атмосферного администрирования США (NOAA).
Особенно тревожным фактом является интенсивное нагревание вод Атлантического океана, отмеченное экспертами. Это означает, что морские экосистемы, включая коралловые рифы, подвергаются серьезному давлению из-за высоких температур воды.
Специалисты предупреждают, что такие аномальные значения температуры могут привести к обесцвечиванию коралловых рифов и их гибели. Американский эксперт Д. Манзелло выразил опасения относительно Южного полушария в целом, включая Большой барьерный риф, который считается одним из самых великолепных и уникальных морских формаций в мире и часто называется "восьмым чудом света".
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