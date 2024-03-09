Шокирующее открытие: как сладкое на завтрак убивает вашу привлекательность

Ученые выяснили, что сладкое на завтрак снижает привлекательность человека

В результате эксперимента, проведенного французскими специалистами, было обнаружено, что люди, выбирающие сладкое и выпечку на завтрак, могут потерять свою привлекательность в глазах противоположного пола.

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Сладости и выпечка содержат большое количество рафинированных углеводов, которые быстро усваиваются, но лишены полезных компонентов. Такие углеводы находятся также в продуктах, содержащих высококачественную пшеничную муку и обычный сахар.

Как отмечается в журнале PLOS ONE, ранее было известно, что избыток рафинированных углеводов может привести к ожирению, развитию второго типа диабета, депрессии, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые из университета Монпелье во Франции дополнили эти знания, утверждая, что завтрак с высоким гликемическим индексом, обусловленный содержанием рафинированных углеводов, может отрицательно сказаться на внешней привлекательности человека.

В ходе эксперимента были задействованы 104 взрослых француза европейского происхождения разного возраста, как мужчины, так и женщины, в равных долях. Половине из них предложили на завтрак блюда с высоким гликемическим индексом, а другой половине — с низким. Затем добровольцы оценивали фотографии участников противоположного пола.

В результате исследования выяснилось, что как мужчины, так и женщины, потреблявшие на завтрак блюда с высоким гликемическим индексом, казались менее привлекательными в глазах противоположного пола. Ученые считают, что это может быть связано с регулярной гипергликемией, возникающей при частом употреблении рафинированных углеводов, которая, в свою очередь, ускоряет процессы старения организма, что отражается и на его внешности.