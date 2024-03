Шокирующее открытие: как сладкое на завтрак убивает вашу привлекательность

В результате эксперимента, проведенного французскими специалистами, было обнаружено, что люди, выбирающие сладкое и выпечку на завтрак, могут потерять свою привлекательность в глазах противоположного пола.

Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0