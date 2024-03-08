Чернобыльские черви-нематод оказались устойчивы к радиации, согласно последнему исследованию ученых из Нью-Йорка

Группа ученых выявила устойчивость к радиации у чернобыльских червей

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

При исследовании червей-нематод с территории ЧЗО была выявлена их устойчивость к радиации. Ученые допустили, что эта устойчивость достигнута не эволюцией, а врожденной особенностью этого вида.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł 'pbm' Szubert is licensed under CC-BY-SA-3.0 license

Группа ученых из Нью-Йоркского университета провела исследование нематод, обитающих в зоне Чернобыльской АЭС. Эти черви, известные также как круглые черви, были собраны в образцах почвы и гниющих фруктов, подверженных различным уровням радиации, включая экстремально высокие, сопоставимые с космическими.

Исследователи транспортировали червей в Нью-Йоркский университет, где их подвергли частичному замораживанию и последующей разморозке для изучения. Этот процесс, по словам профессора Мэтью Рокмана, позволил "приостановить эволюцию", что невозможно сделать с другими животными. Анализ генома червей не выявил никаких признаков радиационного повреждения.

По словам доктора Софии Тинтори, ведущего автора исследования, устойчивость нематод к радиации не означает, что Чернобыльская зона стала безопасной. Скорее, это свидетельствует о высокой выносливости этих организмов, позволяющей им выдерживать экстремальные условия.

Доктор Тинтори также отметила, что на результаты исследования могли повлиять продолжительность пребывания червей в зоне и уровень полученного ими облучения, однако эти данные установить невозможно.