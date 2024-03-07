Использование информационных технологий причислят к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений

Правительственная комиссия во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым выступила с предложением отнести использование информационных технологий к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений. Инициативу поддержал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин.
Проработка введения данного положения в Уголовный кодекс РФ поручена Следственному комитету и МВД. Рекомендуется дополнить статьи кодекса новым отягчающим обстоятельством "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий", а также положениями, закрепляющими возможность конфискации цифровой валюты, признанной имуществом.
По данным МВД, по итогам 2023 года в России совершили рекордные 677 тысяч преступлений с использованием информационных технологий, а в начале этого года в результате только одного инцидента в сеть утекло 500 миллионов записей о россиянах. Количество правонарушений с использованием интернета за прошлый год выросло почти вдвое. На втором и третьем местах оказались мошенничества, совершенные с применением средств мобильной связи и пластиковых карт.
По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, сейчас вообще сложно назвать преступление, которое не могло бы быть совершено с помощью IT.
Ранее глава Комитета по экономической политике, депутат фракции "Единая Россия" Максим Топилин рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, который обяжет разработчиков искусственного интеллекта, работающих в экспериментальном правовом режиме, страховать ответственность за возможный вред жизни.
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