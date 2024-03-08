Самая ранняя половая хромосома в эволюции возникла у древнего предка осьминогов

Впервые половая хромосома у животных возникла около 380 миллионов лет назад — у древнего предка осьминогов, установили генетики-эволюционисты. Результаты исследования приводит Nature.
У всех высших животных половая хромосома (гоносома) определяет, кем родится особь — самкой или самцом. У людей, например, две X-хромосомы в паре дают женский пол, а X- и Y-хромосомы — мужской.
С половым развитием моллюсков до сих пор было не всё ясно. Учёные строили догадки, порой довольно фантастические, о влиянии на него таких факторов окружающей среды, как температура, подобно некоторым рептилиям и рыбам.
Разобраться помогла расшифровка генома самки калифорнийского двупятнистого осьминога (Octopus bimaculoides). У неё 29 пар обычных хромосом и одна гоносома за номером 17. У самца же на её месте две копии 17-й хромосомы.
Секвенирование ДНК других видов осьминогов подтвердило: это и есть половая хромосома. Выяснилось также, что она содержит несколько генов, кодирующих белки репродуктивных тканей — типа семеногелина из спермы человека.
"Определение пола у головоногих моллюсков, таких как кальмары и осьминоги, было загадкой — мы нашли первые доказательства того, что гены каким-либо образом задействованы, — объясняет Эндрю Керн, профессор биологии из Университета Орегона в Юджине. — Мы наткнулись, вероятно, на самую старую из известных на сегодняшний день половых хромосом животных".
По оценке учёных, впервые эта хромосома появилась 250-450 миллионов лет назад. Ранее считалось, что первыми гоносомой обзавелись осетровые рыбы около 180 миллионов лет назад.
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