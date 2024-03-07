Деньги опять стали причиной проблем: китайские ученые обнаружили еще один фактор, увеличивающий риск снижения когнитивных функций человека

Исследование, проведенное учеными из Чжэцзянского медицинского университета, принесло новые данные о взаимосвязи между финансовым стрессом и когнитивными функциями у людей среднего возраста и старше.
Более 8000 человек различного возраста, пола, расы и уровня благосостояния были включены в анализ, который начался еще в 1996 году.
Ученые анализировали различные аспекты благосостояния участников и выявили, что у тех, кто потерял значительную часть своего капитала, происходило ускоренное снижение когнитивных функций. Это означает, что финансовые трудности могут приводить к ухудшению способности человека к мышлению, памяти и принятию решений, а также увеличивать риск развития деменции, сообщает JAMA Network.
Ученые отмечают, что изменения в образе жизни, связанные с сокращением расходов из-за финансовых трудностей, также могут оказывать отрицательное влияние на здоровье и способствовать увеличению риска развития деменции. Это может включать изменения в питании и уровне физической активности, что в конечном итоге может усугубить ситуацию.
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