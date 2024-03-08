Погода кардинально меняется: как Арктика может стать безо льда уже в ближайшие пару лет

Исследования, проведенные в Университете Колорадо в Боулдере, прогнозируют, что в Арктике уже в течение ближайших пары лет наступят летние дни, когда морской лёд практически полностью исчезнет. Эти выводы были опубликованы на портале Nature.
По мнению исследователей, сокращение арктического морского льда является результатом изменений климата, вызванных человеческой деятельностью. Непрерывное потепление приводит к уменьшению площади морского льда в Арктике, что в конечном итоге может привести к тому, что этот регион станет почти свободным ото льда в течение летних месяцев.
Исследователи проанализировали временные рамки и региональные изменения, связанные с этим процессом. Согласно их оценкам, уже в период с 2020 по 2030 годы могут произойти первые случаи отсутствия льда в Арктике, а к 2050 году это может стать обычным явлением.
Ученые также подчеркивают, что траектория выбросов парниковых газов сыграет ключевую роль в определении того, насколько быстро и насколько долго Арктика останется безо льда. Существует вероятность того, что к 2100 году в некоторые месяцы, такие как май, июнь, август и сентябрь, Арктика может быть практически полностью свободна от морского льда.
Это исследование также указывает на то, что процесс уменьшения морского льда начинается с Европейской Арктики, затем продолжается в Тихоокеанской Арктике и, возможно, завершается в Центральной Арктике.
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