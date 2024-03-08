Погода кардинально меняется: как Арктика может стать безо льда уже в ближайшие пару лет

Nature: Арктика может стать свободной от морского льда уже в ближайшие годы

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования, проведенные в Университете Колорадо в Боулдере, прогнозируют, что в Арктике уже в течение ближайших пары лет наступят летние дни, когда морской лёд практически полностью исчезнет. Эти выводы были опубликованы на портале Nature.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению исследователей, сокращение арктического морского льда является результатом изменений климата, вызванных человеческой деятельностью. Непрерывное потепление приводит к уменьшению площади морского льда в Арктике, что в конечном итоге может привести к тому, что этот регион станет почти свободным ото льда в течение летних месяцев.

Исследователи проанализировали временные рамки и региональные изменения, связанные с этим процессом. Согласно их оценкам, уже в период с 2020 по 2030 годы могут произойти первые случаи отсутствия льда в Арктике, а к 2050 году это может стать обычным явлением.

Ученые также подчеркивают, что траектория выбросов парниковых газов сыграет ключевую роль в определении того, насколько быстро и насколько долго Арктика останется безо льда. Существует вероятность того, что к 2100 году в некоторые месяцы, такие как май, июнь, август и сентябрь, Арктика может быть практически полностью свободна от морского льда.

Это исследование также указывает на то, что процесс уменьшения морского льда начинается с Европейской Арктики, затем продолжается в Тихоокеанской Арктике и, возможно, завершается в Центральной Арктике.