Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Audi обновит электрический кроссовер Q4 E-Tron с середины 2024 года
Названы российские авиакомпании, чьи самолеты самые безопасные
МИД Польши поддержал идею отправить контингент НАТО на помощь Киевскому режиму
Самые интересные факты о сериале "Слово пацана"
Шоколадные сырники: прекрасный завтрак для любителей шоколада
Заместитель постпреда РФ в ООН опроверг заявления о том, что Россия планирует убийство Зеленского
Суэцкий канал потерял половину доходов из-за хуситов
Россия запросила совбез ООН провести заседание 22 марта
Во Франции проводят невиданные до этого военные учения
Погода кардинально меняется: как Арктика может стать безо льда уже в ближайшие пару лет

Nature: Арктика может стать свободной от морского льда уже в ближайшие годы

1:33
Наука

Исследования, проведенные в Университете Колорадо в Боулдере, прогнозируют, что в Арктике уже в течение ближайших пары лет наступят летние дни, когда морской лёд практически полностью исчезнет. Эти выводы были опубликованы на портале Nature.

Nature: Арктика может стать свободной от морского льда уже в ближайшие годы
Фото: flickr.com by Lenny K Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению исследователей, сокращение арктического морского льда является результатом изменений климата, вызванных человеческой деятельностью. Непрерывное потепление приводит к уменьшению площади морского льда в Арктике, что в конечном итоге может привести к тому, что этот регион станет почти свободным ото льда в течение летних месяцев.

Исследователи проанализировали временные рамки и региональные изменения, связанные с этим процессом. Согласно их оценкам, уже в период с 2020 по 2030 годы могут произойти первые случаи отсутствия льда в Арктике, а к 2050 году это может стать обычным явлением.

Ученые также подчеркивают, что траектория выбросов парниковых газов сыграет ключевую роль в определении того, насколько быстро и насколько долго Арктика останется безо льда. Существует вероятность того, что к 2100 году в некоторые месяцы, такие как май, июнь, август и сентябрь, Арктика может быть практически полностью свободна от морского льда.

Это исследование также указывает на то, что процесс уменьшения морского льда начинается с Европейской Арктики, затем продолжается в Тихоокеанской Арктике и, возможно, завершается в Центральной Арктике.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Украина потерпит глобальное поражение в позиционной войне с Россией Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Был размером с современную касатку и охотился на акул: в Марокко обнаружили ранее неизвестного морского динозавра
Киркоров рассказал, как Михалков испортил ему секс с Пугачевой
Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?
Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?
Последние материалы
Россия запросила совбез ООН провести заседание 22 марта
Во Франции проводят невиданные до этого военные учения
Нужно ли ошпаривать смородину весной?
Как выполнять более сложные варианты планки
Проблемы с перееданием: причины и решения
Ученые обнаружили новую экзопланету размером с Сатурн
Почему собака роет землю
Федеральный прокурор Германии возглавил расследование поджога электроснабжения Tesla
Три занимательных фильма об инопланетном вторжении
Как выбрать лосось в магазине: пять советов покупателям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников