Шокирующие открытия: как сознание переживает смерть? Ученые раскрывают тайны послесмертного мира

Зомби существуют и другие малоизвестные факты о смерти с точки зрения науки

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Современные ученые все ближе к раскрытию сущности смерти с биологической точки зрения. Тем не менее, остается множество загадок. Об этом сообщают ИноСМИ, ссылаясь на материалы LiveScience, Open Biology, Neurology и других источников.

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Сознание после смерти? Видимо, да, по крайней мере, некоторое время оно продолжает существовать. Есть свидетельства, подтвержденные как пациентами, так и записями врачей, включая доктора Сэма Парниа из отдела реанимации медицинского центра Лэнгона при Нью-Йоркском университете. Его исследования показали, что сознание человека остается активным в течение примерно 20 секунд после фиксации смерти. Также были обнаружены доказательства этого явления в экспериментах с лабораторными крысами.

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