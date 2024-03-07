Шокирующие открытия: как сознание переживает смерть? Ученые раскрывают тайны послесмертного мира

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Зомби существуют и другие малоизвестные факты о смерти с точки зрения науки

2:54
Наука

Современные ученые все ближе к раскрытию сущности смерти с биологической точки зрения. Тем не менее, остается множество загадок. Об этом сообщают ИноСМИ, ссылаясь на материалы LiveScience, Open Biology, Neurology и других источников.

Зомби существуют и другие малоизвестные факты о смерти с точки зрения науки
Фото: Wikipedia by Calleamanecer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Сознание после смерти? Видимо, да, по крайней мере, некоторое время оно продолжает существовать. Есть свидетельства, подтвержденные как пациентами, так и записями врачей, включая доктора Сэма Парниа из отдела реанимации медицинского центра Лэнгона при Нью-Йоркском университете. Его исследования показали, что сознание человека остается активным в течение примерно 20 секунд после фиксации смерти. Также были обнаружены доказательства этого явления в экспериментах с лабораторными крысами.

Зомби существуют! Ученые из Йельской школы медицины поставили перед собой задачу "оживить" мозг свиней, взятых из близлежащей бойни. Удивительно, но они добились успеха: отдельные клетки мозга продолжали функционировать в течение 36 часов. Они также смогли активировать иммунную систему.

Некоторые гены способны продолжать свое существование даже после фиксации смерти. В одном эксперименте обнаружили, что гены погибших мышей и рыбок-данио оставались активными, что иногда продлевало их жизнь на период до четырех суток. Эти гены связаны с иммунитетом, стрессом и развитием.

Энергия не исчезает без следа. Согласно первому закону термодинамики, энергия, поддерживающая жизнь, сохраняется и преобразуется в другие формы.

Что такое клиническая смерть? Точного ответа нет; существуют лишь гипотезы. Одно из исследований, опубликованных в журнале Neurology, предполагает, что клиническая смерть — это пограничное состояние между бодрствованием и сном.

Животные также проявляют траур по усопшим. Такое поведение наблюдается у слонов, дельфинов, шимпанзе.

Первобытные люди, возможно, были первыми, кто придумал захоронение умерших. Думается, что гомо наледи (Homo naledi) мог быть одним из них.

Фраза "живой труп" — не просто игра слов. Это реальное состояние, которое описывает синдром Котара, при котором пациенты чувствуют себя как мертвые, испытывают ощущение утраты частей тела или души.

Ногти и волосы, в отличие от распространенного мнения, не продолжают расти после смерти. Просто кожа на лице и руках подсыхает, создавая иллюзию их увеличения.

Почему люди умирают? Вероятно, потому что главное предназначение человека — способствовать эволюции, производить потомство и передавать знания следующему поколению. После этого природа "расставляет нас по местам" в соответствии с заданным алгоритмом…

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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