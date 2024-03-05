Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов

Южноафриканские зоологи подтвердили существование золотых кротов на континенте

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В исследовании, опубликованном в журнале Biodiversity and Conservation, южноафриканские зоологи и экологи представили результаты, подтверждающие существование золотого крота де Уинтона (Cryptochloris wintoni) в регионе Порт-Ноллот на северо-западном побережье Южной Африки.

Фото: Wikipedia by JP Le Roux is licensed under CC0

Несмотря на то, что этот вид последний раз был замечен в 1936 году, исследователи использовали современные методы, чтобы подтвердить его существование в 2023 году.

Сбор ста образцов почвы в районе около Порт-Ноллота позволил ученым выделить генетическую информацию, оставленную золотыми кротами в окружающей среде через частицы кожи, шерсти и биологические жидкости. Анализ ДНК четырех видов золотых кротов выявил сходство между ними, включая обнаружение неизвестного ранее вида. Сравнение этой ДНК с геномом, хранящимся в музее, подтвердило, что обнаруженные кроты соответствуют Cryptochloris wintoni.

Кроме того, исследователи воспользовались помощью собаки-ищейки по имени Джесси, обученной различать запахи представителей известных видов кротов. После выпуска Джесси в дюны ученые наблюдали за ее поведением. Реакция собаки на некоторые норы подтвердила присутствие золотых кротов, что укрепило предположение о существовании Cryptochloris wintoni в исследуемом районе.

Это исследование не только подтвердило существование редкого зверька, но и дало дополнительные данные о его распространении и поведении в природе, что имеет важное значение для охраны окружающей среды и сохранения видового разнообразия в регионе.