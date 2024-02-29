«М.Видео-Эльдорадо» рассказали о новом флагманском смартфоне Xiaomi, который привлек покупателей России

Xiaomi 14 оказался самым популярным смартфоном компании среди россиян

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" сделало заявление, что особый интерес российские покупатели проявили к новой модели — смартфону версии Xiaomi 14. И он почти в два раза превышает популярность предшественника этой модели — Xiaomi 13.

Фото: ru-mi.com

Компания подробнее рассказала об этой модели смартфона. Дело в том, что Xiaomi 14 оснащен процессором версии Snapdragon 8 Gen 3. У него три камеры с расширением 50 мегапикселей. Дисплей смартфона равен 6,36 дюймов, а емкость аккумулятора равна 4610 миллиампер-часов.

Есть две версии этого смартфона с разницей в стоимость в 10 000 рублей. С памятью в 512 ГБ и 256. При том что первый пользуется наибольшей популярностью и предзаказ на него стоит до 29 февраля.

Напомним, что в конце февраля компания Xiaomi сделала анонс выхода флагманского смартфона — 14 Ultra.