Обошлось без ЧП: последние часы падающего многотонного спутника отследили с помощью радара

Институт физики высоких частот и радиолокационных технологий Фраунгофера (Германия) опубликовал серию снимков, запечатлевших падение спутника ERS-2. Они были сделаны радаром TIRA (Tracking and Imaging Radar — радар слежения и формирования изображения).
Как ранее анонсировало Европейское космическое агентство, 21 февраля принадлежащий ему старый спутник зондирования Земли вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел над Тихим океаном.
34-метровая антенна TIRA беспристрастно фиксировала состояние аппарата на его последних витках. Впервые удалось настолько точно заснять падение спутника.
Уже примерно за 10 витков до входа в атмосферу солнечные батареи ERS-2 кажутся погнутыми и частично оторванными.
Это может быть и артефактами изображения, но скорее всего, быстрое вращение действительно потрепало спутник, полагает оператор TIRA Феликс Розеброк.
Точное время падения рассчитывалось исходя из твёрдой конструкции зонда, а то, что он чуть опоздал, свидетельствует о значительном изменении конфигурации.
21 февраля 2024 года около 18:17 по центральноевропейскому времени (17:17 по всемирному координированному времени) ERS-2 закончил своё существование. Он почти 30 лет верой и правдой служил человечеству.
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