Обошлось без ЧП: последние часы падающего многотонного спутника отследили с помощью радара

Опубликованы кадры падения старого спутника ERS-2

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Институт физики высоких частот и радиолокационных технологий Фраунгофера (Германия) опубликовал серию снимков, запечатлевших падение спутника ERS-2. Они были сделаны радаром TIRA (Tracking and Imaging Radar — радар слежения и формирования изображения).

Фото: Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques FHR

Как ранее анонсировало Европейское космическое агентство, 21 февраля принадлежащий ему старый спутник зондирования Земли вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел над Тихим океаном.

34-метровая антенна TIRA беспристрастно фиксировала состояние аппарата на его последних витках. Впервые удалось настолько точно заснять падение спутника.

Уже примерно за 10 витков до входа в атмосферу солнечные батареи ERS-2 кажутся погнутыми и частично оторванными.

Это может быть и артефактами изображения, но скорее всего, быстрое вращение действительно потрепало спутник, полагает оператор TIRA Феликс Розеброк.

Точное время падения рассчитывалось исходя из твёрдой конструкции зонда, а то, что он чуть опоздал, свидетельствует о значительном изменении конфигурации.

21 февраля 2024 года около 18:17 по центральноевропейскому времени (17:17 по всемирному координированному времени) ERS-2 закончил своё существование. Он почти 30 лет верой и правдой служил человечеству.

Падение спутника ERS-2