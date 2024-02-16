Двухтонный спутник падает на Землю, где приземлятся его обломки — неизвестно

ЕКА предупредило о неконтролируемом падении старого спутника весом 2,5 тонны

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Спутник дистанционного зондирования Земли ERS-2, запущенный Европейским космическим агентством в 1995 году, должен упасть в середине февраля. Дату приземления инженеры рассчитали совсем приблизительно, место и вовсе спрогнозировать не могут.

Фото: ESA is licensed under Public domain

На момент запуска этот аппарат был самым сложным из предназначенных за наблюдением за нашей планетой. Он отработал до 2011 года. К тому времени большая часть приборов на борту вышла из строя. На этом можно было бы и забыть о нём, но оставаясь на орбите ещё 100-200 лет, 2,5-тонный зонд угрожал безопасности МКС и других спутников.

"Мы не могли рискнуть оставить спутник там", — признался Анри Лор из миссии ЕКА по наблюдению за Землей.

Поэтому по окончании эксплуатации ERS-2 его двигатели включили на торможение. Он снизился с 785 до 573 километров, после чего топливо кончилось.

По расчётам ЕКА, сейчас должно начаться неконтролируемое падение аппарата, он войдёт в плотные слои атмосферы и на высоте около 80 километров развалится на части. Самые крупные из них могут достигнуть поверхности.

"По нашим оценкам, самый большой фрагмент спутника, который может достичь земли, составляет 52 килограмма", — уточнил Лор.

Где они упадут — неизвестно, но угроза для жизни людей ничтожно мала, заверил инженер системы космического мусора ЕКА Бенджамин Бастида Виргили.

"Шансы на то, что кусок спутника упадёт на чью-то голову, оцениваются в один на миллиард", — заявил он.

Как сообщал ранее Роскосмос, во вторник российский космический грузовик "Прогресс" упал в Тихий океан.