Транспортный грузовой космический корабль (ТГК) "Прогресс МС-24" завершил свой полёт, сообщил во вторник Роскосмос.
В посте под трогательным заголовком "Прощаемся с грузовиком" в телеграме корпорации уточняются подробности.
В 05:09:30 мск 13 февраля аппарат отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС, в 8:16:51 начал тормозить. За счёт этого он стал быстро спускаться и в итоге сгорел в верхних слоях атмосферы.
"По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — добавляется в сообщении.
ТГК находился на орбите с августа прошлого года. За это время он сослужил добрую службу экипажу — не только привёз провизию и забрал отходы, но и спас его от катастрофы.
"Он выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором", — пояснили в Роскосмосе.
В январе "Прогресс" приподнял станцию на два километра в последний раз — для встречи с космическим кораблём "Союз МС-25" с международным экипажем, который должен прилететь в марте.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.