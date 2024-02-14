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Как космический грузовик "Прогресс" спасал МКС от катастрофы: подробности рассказали в Роскосмосе

В Роскосмосе сообщили о падении грузового корабля "Прогресс МС-24"

1:19
Наука

Транспортный грузовой космический корабль (ТГК) "Прогресс МС-24" завершил свой полёт, сообщил во вторник Роскосмос.

В Роскосмосе сообщили о падении грузового корабля "Прогресс МС-24"
Фото: Роскосмос by Otd.821 is licensed under Public domain

В посте под трогательным заголовком "Прощаемся с грузовиком" в телеграме корпорации уточняются подробности.

В 05:09:30 мск 13 февраля аппарат отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС, в 8:16:51 начал тормозить. За счёт этого он стал быстро спускаться и в итоге сгорел в верхних слоях атмосферы.

"По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — добавляется в сообщении.

ТГК находился на орбите с августа прошлого года. За это время он сослужил добрую службу экипажу — не только привёз провизию и забрал отходы, но и спас его от катастрофы.

"Он выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором", — пояснили в Роскосмосе.

В январе "Прогресс" приподнял станцию на два километра в последний раз — для встречи с космическим кораблём "Союз МС-25" с международным экипажем, который должен прилететь в марте.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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