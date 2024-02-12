Космонавты выбрасывают мусор в Тихий океан — на МКС рассказали, как это делается

Космонавт Кононенко рассказал об утилизации отходов на МКС

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Космонавты сложили бытовой мусор и отходы, выработавшие свой ресурс приборы и оборудование в грузовой корабль "Прогресс МС-24", сообщил участник длительной орбитальной миссии на МКС Олег Кононенко.

Фото: TG Роскосмоса by РКК "Энергия"

Рекордсмен по пребыванию во внеземном пространстве, командир отряда космонавтов Роскосмоса подрабатывает на орбите специальным корреспондентом ТАСС.

"Следующий этап — расконсервация систем корабля, демонтаж воздуховодов, снятие винтовых быстросъёмных зажимов, закрытие переходных люков со стороны корабля и станции и контроль герметичности их закрытия", — рассказал он.

По словам Кононенко, 13 февраля грузовик, находящийся в космосе с августа, будет отстыкован и упадёт в Тихий океан.

Ту же дату называли ранее в Роскосмосе. Там также сообщили о подготовке нового "Прогресса МС-26". Он будет запущен утром 15 февраля и 17 февраля должен пристыковаться к станции, доставив туда более 2,5 тонн грузов — технику, топливо, воду, еду и т. д.