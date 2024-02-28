Условия для внеземной жизни обнаружены на Меркурии: ученые объяснили природу и происхождение соляных ледников на самой горячей планете Солнечной системы

PSJ: учёные обнаружили соляные ледники на полюсах Меркурия

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа учёных, руководимая Институтом планетологии в Аризоне (США), провела исследование, в ходе которого были обнаружены соляные ледники на полюсах Меркурия.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Они выяснили, что эти ледники происходят из глубоких слоев планеты, указывая на наличие среды с условиями, сравнимыми с некоторыми экстремальными регионами Земли, сообщает Planetary Science Journal.

Исследователи предполагают, что ледники могли образоваться в результате коллапса первобытной атмосферы Меркурия. В результате вулканической дегазации вода высвобождалась и образовывала временные водоемы и моря. Эти глубокие слои содержат множество летучих веществ, что делает их потенциально более подходящими для жизни, чем сама поверхность Меркурия.

Интересно, что астероиды могли сыграть роль в обнажении этих глубоких слоев, что способствовало формированию соляных ледников. Это открытие изменяет представление о так называемых "зонах Златовласки" — областях в космосе, где совпадают условия для жизни. Теперь понимание этих зон зависит не только от расстояния от звезды, но и от глубины. Экзопланеты, аналогичные Меркурию, теперь рассматриваются как потенциально обитаемые места, что расширяет наше понимание космической обитаемости.