Это приложение может превратить ваш телефон в инструмент мошенников для вымогательства у ваших друзей

Директор RuStore Морев: мошенники могут использовать ваш гаджет для обмана

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Мошенники могут превратить ваш смартфон в инструмент для вымогательства у ваших же друзей и знакомых, предупредил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Он объяснил РИА Новости, как это в принципе возможно.

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Для этого злоумышленники рассылают ссылки на поддельные банковские приложения. Установка такой программы делает из гаджета "зомби" в чужих руках.

"Его могут использовать для вымогания средств у ваших знакомых и даже использовать для DDoS-атак на других пользователей", — пояснил эксперт.

Если вы получили такую ссылку, убедитесь, что у её отправителя есть галочка верификации, посоветовал он.

"Если её нет или вам пишут с незнакомого номера, то это мошенники. Заблокируйте их и сообщите об этом представителям банка", — призвал Морев.

Вообще старайтесь не скачивать что попало и не устанавливать приложения из незнакомых источников, добавил он.

"Последствия от использования таких приложений могут быть самыми разными — от потери средств до поломки телефона", — предупредил специалист.

А если, чем чёрт не шутит, нехорошая программа уже установлена — срочно удалите её и тщательно просканируйте устройство антивирусом.