Это приложение может превратить ваш телефон в инструмент мошенников для вымогательства у ваших друзей

Мошенники могут превратить ваш смартфон в инструмент для вымогательства у ваших же друзей и знакомых, предупредил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Он объяснил РИА Новости, как это в принципе возможно.
Для этого злоумышленники рассылают ссылки на поддельные банковские приложения. Установка такой программы делает из гаджета "зомби" в чужих руках.
"Его могут использовать для вымогания средств у ваших знакомых и даже использовать для DDoS-атак на других пользователей", — пояснил эксперт.
Если вы получили такую ссылку, убедитесь, что у её отправителя есть галочка верификации, посоветовал он.
"Если её нет или вам пишут с незнакомого номера, то это мошенники. Заблокируйте их и сообщите об этом представителям банка", — призвал Морев.
Вообще старайтесь не скачивать что попало и не устанавливать приложения из незнакомых источников, добавил он.
"Последствия от использования таких приложений могут быть самыми разными — от потери средств до поломки телефона", — предупредил специалист.
А если, чем чёрт не шутит, нехорошая программа уже установлена — срочно удалите её и тщательно просканируйте устройство антивирусом.
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