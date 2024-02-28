Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца

arXiv: Солнце оказалось на несколько сотых процента меньше, чем считалось ранее

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофизики Масао Таката из Токийского университета и Дуглас Гоф из Кембриджского университета провели исследование, которое обнаружило небольшое отличие в радиусе Солнца по сравнению с предыдущими оценками.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

В своей работе, опубликованной в препринте на arXiv, они представили результаты, основанные на анализе звуковых волн, проходящих через внутренние слои Солнца.

Ученые утверждают, что использование данных о звуковых волнах, задерживающихся внутри горячей плазмы внутри Солнца, позволило им получить более точные представления о размерах и структуре нашей звезды. Они сравнили свои результаты с предыдущими исследованиями и обнаружили, что некоторые параметры, такие как радиус, были недооценены на несколько сотых процента в меньшую сторону.

Это исследование подчеркивает значимость учета всех доступных данных при изучении космических объектов. Астрофизики считают, что даже небольшие изменения, такие как несколько сотых процента в радиусе Солнца, могут оказать значительное влияние на наше понимание его внутренней структуры и процессов, происходящих в его недрах.