Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца

Астрофизики Масао Таката из Токийского университета и Дуглас Гоф из Кембриджского университета провели исследование, которое обнаружило небольшое отличие в радиусе Солнца по сравнению с предыдущими оценками.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0