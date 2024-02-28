Сделает вас более "хрупким": ученые обнаружили, что пожилым людям лучше не заводить кошек из-за опасности для здоровья

Science Daily: живущий в домашних кошках паразит опасен для пожилых людей

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное международной группой ученых из университетов Испании, Португалии и США, обнаружило, что Toxoplasma gondii, паразит, вызывающий токсоплазмоз, имеет связь с развитием старческой астении, или "хрупкости", у пожилых людей.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Токсоплазма гондии широко распространена по всему миру и заражает как диких, так и домашних кошек, которые являются основными хозяевами этого паразита. От кошек паразит передается другим млекопитающим, включая людей, особенно через их фекалии.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 601 пожилого человека в возрасте от 65 до 102 лет и обнаружили, что у 67% из них были маркеры скрытого токсоплазмоза. Хотя прямой связи между наличием T. gondii и старческой астенией не было выявлено, участники с более высокой концентрацией антител к паразиту оказались более подвержены "хрупкости". Это может указывать на то, что уровень инфекции токсоплазмой был более высоким или более долгим, что привело к более интенсивной реакции организма и большему ущербу для здоровья, сообщает Science Daily.

Кроме того, у инфицированных были выше уровни определенных маркеров воспаления, что может свидетельствовать об усугублении воспалительных процессов с возрастом. Это может объяснить, почему у пожилых людей с высокой концентрацией антител к токсоплазме чаще встречаются признаки старческой астении.

Интересно, что большинство людей даже не подозревают, что они заражены токсоплазмой, так как она может оставаться скрытой в их организме на протяжении многих лет. У пожилых людей риск инфицироваться токсоплазмой выше, и это может быть связано с естественным снижением иммунной функции с возрастом. Таким образом, паразит может оставаться в организме неактивным долгое время, но с возрастом и снижением иммунной защиты начать активно размножаться и вызывать различные проблемы со здоровьем, включая ускоренное истощение мышц и изменения в области мышления и эмоций.