Земля дрожит дважды в сутки: ученые обнаружили необычный "будильник" Луны, который может помешать её колонизации

Ученые США обнаружили, что на Луне дважды в сутки срабатывает "будильник"

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учёными из Калифорнийского технологического института, выявило интересные аспекты динамики Луны.

Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

Ученые обнаружили, что на Луне происходят регулярные лунотрясения, которые получили прозвище "лунные будильники". Эти сотрясения происходят дважды в сутки и связаны с положением Солнца на лунном небосводе, вызывая их резкими температурными изменениями.

Из-за отсутствия атмосферы на Луне, поверхность планеты подвержена значительным колебаниям температуры. В разгар дня температура на Луне может достигать +120 °C, а ночью падать до -133 °C. Эти резкие перепады вызывают растяжение и сжатие коры Луны, что в свою очередь приводит к лунотрясениям. Они происходят по утрам, когда поверхность начинает нагреваться от солнечных лучей, и по вечерам, когда остывает, сообщает Journal of Geophysical Research — Planets.

Эта информация имеет важное значение для будущих миссий на Луну. Хотя лунотрясения незначительны и не могут быть замечены астронавтами, они должны быть учтены при разработке оборудования и выборе материалов для строительства базовых лагерей и лунных исследовательских станций. Это позволит создать более надёжные и устойчивые к условиям Луны сооружения для успешной реализации будущих миссий и исследований на её поверхности.