Скандинавские легенды в реальности: ученые описали чудовищные размеры мозозавра, названного в честь Ёрмунганда

Мозазавры, известные как крупные водные рептилии, населяли океаны в период позднего мелового времени, между 90 и 66 миллионами лет назад. Этот период закончился трагически, когда они, вместе с 75% других видов жизни на планете, вымерли.
В 1764 году были найдены первые останки мозазавра, а в 2015 году в Северной Дакоте обнаружили и изучили окаменелости мезозавра, который получил название Jormungandr walhallaensis в честь змея Ёрмунганд из скандинавской мифологии.
Исследователи из Американского музея естественной истории подробно изучили окаменелый череп и скелет Jormungandr walhallaensis и опубликовали результаты исследования в Бюллетене музея. Этот мозозавр был описан как свирепый морской ящер с гигантскими размерами и "сердитыми бровями". Его размер составлял около 7,3 метра, с коротким приземистым хвостом, похожим на акулий, и массивными ластами. Выделенный костный гребень на черепе придавал ему характерные "сердитые брови", сообщает AMNH.
Ученые сделали вывод, что Jormungandr walhallaensis объединял черты двух других мезозавров: более мелкого и раннего клидаста и исполинского мозазавра. Это указывает на его возможную роль как недостающее эволюционное звено между этими двумя видами, что придает этому мезозавру особое значение в изучении истории и эволюции этой группы динозавров.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.