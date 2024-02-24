У биологов произошел разрыв шаблона: эти существа, найденные на высоте более 6000 метров, меняют наше представление о животных

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Current Biology: на высоте более 6000 метров в Чили обнаружены останки хомячков

1:32
Наука

Международная группа биологов из США и Чили совершила сенсационное открытие, обнаружив животных на высоте более 6000 метров на вершинах андских вулканов в районе Пуна-де-Атакама, север Аргентины и Чили.

Current Biology: на высоте более 6000 метров в Чили обнаружены останки хомячков
Фото: Openverse by Yukari* is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователи обнаружили мумии и скелетные останки листоухих хомячков, а также даже поймали живого представителя, что противоречит ожиданиям, согласно которым обитание млекопитающих на таких высотах считалось невозможным.

Биологи провели исследования на нескольких высочайших андских вулканах, включая Салин, Пулар и Копьяпо. В результате обследования 21 вершины на высотах от 6029 до 6233 метров, было обнаружено 13 мумий хомячков. Они также выяснили, что эти хомячки представляют местные популяции, живущие на этих высотах в течение сотен лет, сообщает Current Biology.

Открытие этих млекопитающих порождает множество вопросов о том, как они адаптировались к жизни в условиях недостатка кислорода, пищи и воды, а также о причинах их пребывания в такой экстремальной среде.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст мумий хомячков варьируется от нескольких десятилетий до 350 лет, что представляет собой новую загадку для исследователей.

Команда биологов продолжает свои исследования с целью раскрыть более глубокие аспекты присутствия этих млекопитающих в таких экстремальных условиях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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