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Вы считали неправильно: названа близкая к реальности формула перевода возраста собаки в "человеческие" года

Ученые США обнаружили, что в первый год жизни собаки стареют быстрее людей

1:24
Наука

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета, представляет собой значительный шаг в понимании процессов старения у собак и их сравнении с человеческими годами.

Ученые США обнаружили, что в первый год жизни собаки стареют быстрее людей
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Они обратили внимание на молекулярные изменения в ДНК, известные как метильные группы, которые играют ключевую роль в эпигенетических процессах, влияющих на функции генов.

Проведя исследование на 104 лабрадорах, ученые выяснили, что в первый год жизни собаки намного быстрее, чем люди, накапливают метильные группы в своем геноме, что может свидетельствовать о более интенсивном процессе старения. Однако, важно отметить, что связь между скоростью старения собак и людей не является линейной, и со временем эта скорость уменьшается, сообщает Daily Mail.

На основе этих данных ученые предложили формулу, которая позволяет оценить "человеческий" возраст собаки:

16ln + 31, где ln — натуральный логарифм биологического возраста питомца.

Тем не менее, ученым предстоит решить ряд проблем, связанных с созданием универсального метода определения возраста собаки, включая различия в породах, размерах и поле собак. Несмотря на это, исследование отмечает, что понимание процессов старения у собак и разработка методов оценки их возраста является важным шагом в ветеринарной медицине и заботе о домашних животных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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