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Тайна Венеры: загадочное вращение и участие гипотетической луны. Спутник планеты мог просто испортить его навсегда

Украденная и уничтоженная луна могла перевернуть вращение Венеры, испортив его навсегда

3:02
Наука

Венера является удивительным двойником Земли, но с совершенно отличной характеристикой. Несмотря на их схожие размеры, планета обладает настолько плотной и раскалённой атмосферой, что стоять на её поверхности означает быть раздавленным и сожженным. Однако интерес Венеры не ограничивается этим.

Украденная и уничтоженная луна могла перевернуть вращение Венеры, испортив его навсегда
Фото: "Луна (Moon)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

В то время как все остальные планеты вращаются против часовой стрелки, Венера делает это по часовой стрелке, словно нарушая установленные правила игры в Солнечной системе. Пока причина этого феномена не ясна, новая теория предполагает, что Венера могла "захватить", а затем уничтожить свою луну. Это предложение появилось в исследовании, опубликованном в журнале Universe.

На Земле Луна играет значительную роль, стабилизируя и замедляя вращение планеты. Однако в случае с Венерой эта теоретическая луна сыграла ещё более фундаментальную роль. Учёные Валерий Макаров из Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне и Алексей Голдин из Teza Technologies в Чикаго предположили, что это могло произойти в ранние этапы формирования Солнечной системы, когда каменистые планеты ещё только набирали массу, а вокруг оставалось множество свободных объектов.

Один из таких объектов, планетезималь, мог быть захвачен Венерой. Исследователи проанализировали множество симуляций и обнаружили, что некоторые сценарии могут объяснить особенности современной Венеры. Вероятно, захват Луны произошел в обратном направлении, что привело к её ретроградному вращению.

Это означает, что Венера вращалась в противоположном направлении по сравнению с другими планетами на момент захвата.

Движение этой гипотетической луны могло бы вызвать приливные силы, замедляя вращение Венеры. Однако удерживать луну Венеры оказалось непросто: при таком расположении планеты близко к Солнцу ей пришлось бы преодолевать сильное гравитационное воздействие. Предполагается, что захваченная луна сохранялась в результате наличия материала вокруг Венеры, который снижал её орбитальную энергию. Однако эти процессы имели свою цену.

Частые столкновения, приливы и изменение орбиты в конечном итоге привели луну слишком близко к Венере. Гравитация планеты раздробила её на части, и разломанные обломки в конечном итоге упали на ее поверхность.

Эту луну назвали Нейт. Считается, что Джованни Кассини, известный первооткрыватель Титана и колец Сатурна, в 18-м веке ещё мог видеть такую луну вокруг Венеры. В течение нескольких столетий люди сообщали о наблюдениях этого гипотетического объекта, хотя, вероятно, они видели звезды, случайно появившиеся рядом с планетой.

Этот сценарий не единственный, предложенный для объяснения странного вращения Венеры, с её дневным ходом в обратном направлении и крайне медленным вращением. Варианты, связанные с гравитационным взаимодействием с Солнцем, атмосферой и сильными ударами, аналогичными тем, что повлияли на вращение Урана, также рассматриваются.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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