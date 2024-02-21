Когда человечество чуть не вымерло: учёные обнаружили "бутылочное горлышко" в нашей истории

Science: 900 тысяч лет назад число репродуктивных людей сократилось до 1280

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа молекулярных генетиков из Китайской академии наук обнаружила, что около 900 тысяч лет назад наши предки столкнулись с угрозой вымирания.

Фото: openverse by Mustang Joe is licensed under CC0 1.0

Исследование основано на анализе вариаций в геномах современных людей и моделировании размеров древних популяций. Это позволило учёным оценить, что в тот период количество людей, способных к продолжению рода, уменьшилось примерно до 1280, несмотря на то, что общее число населения было значительно выше за счет стариков и детей.

Хотя точные причины сокращения популяции остаются неизвестными, предполагается, что это могли быть такие факторы, как длительное обледенение моря и суши, низкие температуры и другие неблагоприятные условия. Это событие представляет собой важный момент в истории нашего вида, который ученые называют "узким местом", когда человечество было на грани вымирания, но всё же смогло пережить этот кризис, сообщает Science.

Новый статистический подход и схема моделирования, разработанные командой специалистов по геномике, позволили детально оценить численность древних популяций и временные интервалы этих событий. Однако некоторые эксперты высказывают сомнения в выводах, подчеркивая отсутствие археологических данных, подтверждающих "узкое место", и указывая на то, что концепция "бутылочного горлышка" в геноме скорее характерна для африканских популяций.

Несмотря на противоречия, данное исследование признается важным шагом в понимании эволюционной истории человечества. Оно добавляет новые данные и детали в огромную загадку нашего происхождения, которая до сих пор далека от полного объяснения.