Учёные поставили на Титане крест: там не может быть жизни

Астробиологи доказали невозможность зарождения жизни на Титане

Учёные пришли к окончательному выводу о невозможности зарождения жизни на Титане. Об этом они рассказали в Astrobiology.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Из всех небесных тел Солнечной системы этот спутник Сатурна считался самым подходящим для того, чтобы на нём завелась жизнь — он богат органикой, покрыт подлёдным океаном и бурлящими вулканами.

Команда учёных под руководством астробиолога Кэтрин Нейш из Университета Западного Онтарио (Канада) подсчитала, сколько органических соединений, занесённых метеоритами, может попасть в пучины Титанского океана.

Ледяная кора далёкой луны очень мощная — от 40 до 170 километров, хотя и неравномерная по плотности и прочности, поскольку включает метан и другие примеси. Чтобы пробить её, нужен весьма увесистый камень.

Исследователи прикинули, основываясь на данных с зонда "Кассини", сколько падает на Титан метеоритов и комет, достаточных для того, чтобы органические соединения попали в океан.

Результаты их расстроили: ежегодно в его водах растворяется не более 7500 килограммов глицина — одной из основных аминокислот. Для объёмов, превышающих Мировой океан на Земле в 12 раз, это ничто.

А ведь кроме глицина для зарождения жизни нужны и другие вещества, и не все из них хорошо растворимы, напомнила Нейш.

"К сожалению, теперь нам придётся быть немного менее оптимистичными при поиске внеземных форм жизни в нашей Солнечной системе", — резюмировала она.