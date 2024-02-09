На спутнике Сатурна Мимасе нашли подлёдный океан — он образовался совсем недавно

Nature: Доказано существование подлёдного океана на спутнике Сатурна Мимасе

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромный океан плещется подо льдом ближайшего спутника Сатурна Мимаса, доказали европейские и китайские планетологи, изучившие данные, собранные межпланетной станцией "Кассини" с 2004 по 2017 год. Результатам исследования посвящена статья в Nature.

Фото: NASA by Space Science Institute is licensed under public domain

Учёные проанализировали либрации Мимаса (покачивания), изменения скорости его движения по орбите и сдвиги её положения. Полностью твёрдое небесное тело так двигаться не может, пришли они к выводу, проведя расчёты.

"Эти расчёты показали, что под покрытой кратерами поверхностью этой луны Сатурна, на глубине в 20-30 км, скрывается глобальный подлёдный океан. Он сформировался относительно недавно, менее 25 миллионов лет назад, из-за чего следы его существования пока отсутствуют на поверхности Мимаса", — пишет журнал.

Астрономы давно подозревали, что внутри Мимаса есть океан, но отсутствие каких бы то ни было признаков на его поверхности — складок, трещин, следов гейзеров — давало повод для сомнений. Теперь стало понятно, что они просто не успели образоваться: по космическим меркам, 25 миллионов лет — это очень мало.

По мнению планетологов, океан внутри Мимаса достиг нынешней глубины 2-3 миллиона лет назад и продолжает увеличиваться. Он уже вплотную приблизился к приповерхностным отложениям льда.