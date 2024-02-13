Опасность под боком: новый вирус Аляскапокс и его потенциальное распространение в России

Биолог Баранова объяснила, что новый вирус может попасть в Россию через животных

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Предполагается, что новый вирус Аляскапокс может быть перенесен в Россию животными, высказала гипотезу профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Она объяснила, что климатические условия в России аналогичны тем, где уже зарегистрирован вирус. Тем не менее, носители этого вируса среди животных пока неизвестны. Возможно, в России он уже существует или был обнаружен ранее. Для подтверждения этого требуется сбор образцов, последующее секвенирование и анализ эволюционных отношений.

В случае если вирус будет завезен людьми, эксперт утверждает, что это не представляет серьезной угрозы, так как передача вируса от человека к человеку не характерна.

Тем не менее, человек может заразиться от животных. Однако пока остаются открытыми вопросы относительно этого вируса, который был обнаружен лишь в 2015 году и принадлежит семейству ортопоксвирусов, так же как оспа и оспа обезьян. Происхождение нового вируса пока неизвестно, предположительно, он мог появиться от местных грызунов.

Симптомы Аляскапокс сходны с оспой обезьян — на коже появляются болезненные образования, которые затем исчезают.

Относительно возможного заражения от кошек, в 2019 году был расшифрован геном вируса, а в 2020 году были зафиксированы случаи инфекции у пациентов. В январе 2024 года один пациент умер, но он был иммунокомпрометированным из-за лечения онкологии. Шесть случаев заражения были зарегистрированы в районе Фейрбанкса, а последний случай был из местности неподалеку от Анкориджа.

Смерть последнего пациента была приписана кошке, которая его поцарапала. Однако это еще не подтверждено на все сто процентов, и возможно, кошка не имеет отношения к заражению.

До 2020 года случаи заражения неизвестны, но существует информация о шести случаях заболевания, а также утверждения о шести заболевших после 2020 года, плюс один случай в 2015 году, сообщает aif.ru.