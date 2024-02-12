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Голубые глаза: загадка эволюции или красоты

Цвет глаз может повлиять на способности к чтению

2:06
Наука

Приблизительно каждый десятый человек на планете обладает глазами, чей оттенок можно сравнить с цветом летнего неба, тропического океана или даже бледным аквамарином. В некоторых европейских группах этот процент может возрасти до трех человек из четырех.

Цвет глаз может повлиять на способности к чтению
Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Почему этот оттенок глаз продолжает привлекать внимание, особенно на фоне более землистых тонов других, давно является предметом исследований. Согласно антропологам из Великобритании, голубые глаза могут иметь преимущество в условиях слабого освещения.

Их исследование, предварительно опубликованное на сервере предварительного рецензирования bioRxiv, предполагает, что голубые глаза могут обеспечивать некоторую преимущественную видимость при недостаточном освещении.

В своем исследовании Кёко Ямагучи и Фэйт Эрин Кейн из Ливерпульского университета исследовали эту гипотезу с помощью 39 взрослых добровольцев, проходящих простую проверку зрения при постепенном понижении освещенности в течение 30 секунд.

Цвет глаз определялся и подтверждался как синий или карий с помощью нового руководства по классификации, что привело к 25 человекам с голубыми глазами и 14 с карими.

Результаты показали, что люди с голубыми глазами имели лучшую читаемость кодов на стене при низком освещении, в среднем 0,7 люкс, по сравнению с кареглазыми, у которых средний уровень освещенности составлял 0,82 люкс.

Несмотря на предварительный характер исследования и его небольшой объем выборки, результаты подтверждают теорию о том, что потеря пигментации радужной оболочки могла быть адаптацией к условиям недостаточного освещения.

Как и многие другие адаптации, причины сохранения этой мутации могут быть разнообразными. Она могла обеспечить преимущество в выживании или быть связана с красотой. Возможно, это также требовало меньше ресурсов организма для работы в темных условиях, когда меланин в радужной оболочке больше не был столь необходим.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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