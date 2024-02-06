Ученые из Чикаго нашли различие в мозге социальных оптимистов и пессимистов

Neuroscience: социальные пессимисты демонстрируют уникальную активность мозга

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показало, что мозговая активность людей, склонных к обидам, отличается от мозговой деятельности людей, которые проще относятся к жизни, передаёт Planet Today, ссылаясь на публикацию в Neuroscience.

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Ученые из университета Чикаго в США провели исследование. 58 добровольцам дали прослушать аудиозаписи, представляющие типичные сценарии социальных взаимодействий, которые должны были вызвать у испытуемых эмоции. У некоторых наблюдались изменения в активности клеток в вентромедиальной части префронтальной коры, ответственной за контроль страха и подавление чувств. Испытуемые с такой активностью склонны оценивать действия персонажей в аудиозаписях как намеренно негативные и неуважительные по отношению к слушателю.

Исследование, по мнению его авторов, открывает новые возможности для понимания механизмов, лежащих в основе социального оптимизма и пессимизма.

Социальный пессимист — это человек, который отрицательно воспринимает и предсказывает развитие общества, считая, что его проблемы и недостатки непреодолимы и непоправимы. Он может видеть в общественной жизни только негативные стороны, такие как социальное неравенство, коррупция, насилие. Такой человек может сомневаться в способности людей изменить ситуацию и стремиться к лучшему.