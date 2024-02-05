"Метаболический портрет": российские учёные перечислили признаки возможной гипертонии

В России учёные выявили новые признаки вероятной гипертонии

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Отечественные генетики сформировали "метаболический портрет" крыс с наследственной стресс-чувствительной гипертонией. Это стало настоящим прорывом в вопросе понимания факторов, влияющих на развитие этого недуга у человека, передаёт РИА Новости, ссылаясь на публикацию в "Вавиловском журнале генетики и селекции".

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported

Как отметили исследователи, разработанная модель имитирует основные факторы развития гипертонии: стресс и генетическую предрасположенность. Эксперты уверяют, что каждый случай уникален. Давление растёт на фоне генетического фактора или из-за образа жизни.

Ученые отобрали анализы сыворотки крови у подопытных крыс с нормальным кровяным давлением и у крыс-гипертоников. В результате у последних нашлось 56 биомаркеров, которые отсутствовали у здоровых животных. Среди признаков развивающейся гипертонии оказался ряд аминокислот. Среди них валин, лейцин, изолейцин, и мио-инозитол, которые участвуют в регулировании усвоения и утилизации глюкозы. Эксперты выявили также бетаин и триптофан, являющиеся показателями наличия воспалительных процессов в организме.

Полученные результаты помогут в будущем выявлять индивидуальный набор причин гипертонии у человека и назначать эффективное лечение, а также будут использоваться для разработки новых лекарственных средств. Однако исследователи отмечают, что результаты нуждаются в дальнейшем подтверждении и уточнении, прежде чем они будут внедрены в клиническую практику.