Отечественные генетики сформировали "метаболический портрет" крыс с наследственной стресс-чувствительной гипертонией. Это стало настоящим прорывом в вопросе понимания факторов, влияющих на развитие этого недуга у человека, передаёт РИА Новости, ссылаясь на публикацию в "Вавиловском журнале генетики и селекции".
Как отметили исследователи, разработанная модель имитирует основные факторы развития гипертонии: стресс и генетическую предрасположенность. Эксперты уверяют, что каждый случай уникален. Давление растёт на фоне генетического фактора или из-за образа жизни.
Ученые отобрали анализы сыворотки крови у подопытных крыс с нормальным кровяным давлением и у крыс-гипертоников. В результате у последних нашлось 56 биомаркеров, которые отсутствовали у здоровых животных. Среди признаков развивающейся гипертонии оказался ряд аминокислот. Среди них валин, лейцин, изолейцин, и мио-инозитол, которые участвуют в регулировании усвоения и утилизации глюкозы. Эксперты выявили также бетаин и триптофан, являющиеся показателями наличия воспалительных процессов в организме.
Полученные результаты помогут в будущем выявлять индивидуальный набор причин гипертонии у человека и назначать эффективное лечение, а также будут использоваться для разработки новых лекарственных средств. Однако исследователи отмечают, что результаты нуждаются в дальнейшем подтверждении и уточнении, прежде чем они будут внедрены в клиническую практику.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.