РАН могут вернуть проведение экспертизы школьных учебников

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская академия наук (РАН) может восстановить свои полномочия по экспертизе школьных учебников, которые были утрачены в 2018 году. Об этом стало известно после встречи президента Владимира Путина с президентом академии Геннадием Красниковым 30 января. Красников рассказал о успешной работе РАН с различными ветвями власти и о расширении объема и повышении качества экспертиз научных проектов.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На встрече также был поднят вопрос о возвращении РАН полномочий по экспертизе школьных учебников, которые были лишены академии в 2018 году. Красников подчеркнул, что РАН, как главное экспертное сообщество, занимается этим вопросом на протяжении своей истории. Президент Путин признал, что упустил этот момент и поддержал идею восстановления прежних полномочий.

На встрече также обсудили международную деятельность РАН, отметив наличие 439 иностранных ученых из 55 стран. Произнесены слова благодарности выдающимся ученым, включая британского представителя и профессора Клауса Александра Мюллена из института Макса Планка.

Также были затронуты вопросы кадровой политики, с упоминанием роста престижа и доверия россиян к академии и научной деятельности. Однако отмечено, что количество сдающих ЕГЭ по физике уменьшилось. Глава РАН также сообщил о создании ассоциации южных регионов, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

В 2024 году РАН отмечает своё 300-летие, событие, признанное международным, так как вошло в даты ЮНЕСКО. Планируются различные мероприятия в честь этого юбилея, включая общее собрание и выездное заседание президиума. Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Владимира Путина на выборах президента и выразил надежду на продолжение сотрудничества академии с его командой, сообщает Известия.