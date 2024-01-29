РБК узнал, зачем в трёх областях России отключили мобильный интернет 4G

В Псковской области по ночам не будет работать мобильный интернет LTE (технология 4G), предупредил глава региона Михаил Ведерников 25 января. Ограничения касаются всех операторов, они будут действовать с 23:00 до 6:00 и продлятся до 30 января.
Ранее такие же объявления сделали министерство цифрового развития Новгородской области и комитет цифрового развития Ленинградской области.
Интернет выключили по требованию ФСО, пишет в понедельник РБК со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли, и связано это с визитом Владимира Путина в Санкт-Петербург.
Силовики хотят "расчистить" радиоэфир для беспилотников, которые обеспечивают безопасность, объяснил один из собеседников издания.
"Перебои со связью и экстренное глушение интернета допускается в этих регионах и в дневное время, в случае если поступит соответствующее распоряжение", — добавил он.
Наоборот, интернет выключают для борьбы с дронами, сообщили два других источника.
По словам одного из них, БПЛА противника не могут ориентироваться по GPS, потому что российские спецслужбы его специально искажают, встроенные камеры в тёмное время суток бесполезны, остаётся только сотовая связь.
И запускают их обычно именно по ночам, добавил другой.
По официальной версии, 4G отключают "в связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования".
Ведерников заверил, что 3G продолжит работать, но он устарел, и на многих базовых станциях его уже нет. Поэтому возможны перебои с такси и банкоматами, предупредил губернатор.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.