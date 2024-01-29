Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Мощная вспышка на Солнце была зафиксирована в 07:38 29 января, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики в понедельник.
Явление наблюдалось в рентгеновском диапазоне и продолжалось 61 минуту. Учёные присвоили ему класс M — предпоследний перед самым мощным.
"От вспышки зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — указано в сообщении.
Все солнечные вспышки делят на пять классов: A, B, C, M и X — от минимального к максимальному. Категория A соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нВт/м2, каждая последующая означает увеличение показателя на порядок.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.