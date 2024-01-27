Эксперт рассказала, как ускорить работу смартфона

Голицына: решить проблему медленной работы смартфона может очистка памяти

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, Наталья Голицына, предоставила рекомендации по поддержанию производительности смартфонов.

Согласно ее словам, частичное замедление работы устройств может быть связано с ограниченным объемом памяти. Она подчеркнула важность регулярной очистки памяти от ненужных данных, закрытия ресурсоемких приложений, работающих в фоновом режиме, и своевременного обновления операционной системы и приложений.

Эти меры могут помочь улучшить производительность смартфонов и продлить их срок службы.