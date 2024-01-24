Цветы массово "отказываются" от пчёл в пользу самоопыления

Учёные заметили переход цветов на самоопыление из-за вымирания насекомых

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Цветы массово "отказываются" от пчёл в пользу самоопыления, заметили французские учёные на примере анютиных глазок. Об этом открытии они рассказали в New Phytologist.

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За последние лет 20-30 цветы полевых анютиных глазок, растущих недалеко от Парижа, уменьшились в размерах на 10% и снизили выработку нектара на 20%, что делает их менее привлекательными для насекомых.

"Наше исследование показывает, что анютины глазки эволюционируют, отказываясь от своих опылителей. Они развиваются в сторону самоопыления, при котором каждое растение воспроизводит само себя", — объяснил специалист Французского национального центра научных исследований Пьер-Оливье Шепту.

По мнению учёных, таким образом растения адаптируются к сокращению популяции насекомых.

А те, как показывает недавнее исследование, опубликованное в Nature, действительно вымирают: ежегодно количество наземных насекомых уменьшается на 1,5%, причём среди самых распространённых видов этот показатель выше — на 8%. Одной из причин энтомологи называют как раз снижение выработки нектара цветами.

В конце концов эти взаимосвязанные тренды приведут к полному разрыву связки цветок-опылитель и абсолютно непредсказуемым последствиям для бисферы, предупреждают учёные.