Этот неочевидный фактор позволит вам быстрее уснуть

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Ученые обнаружили неочевидную пользу одеял для скорости засыпания

1:24
Наука

Биологи и медики из Университета Упсалы в Швеции провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли тяжелые одеяла способствуют легкому засыпанию и, если да, то каким образом. Несмотря на многочисленные наблюдения за этим эффектом, ранее не существовало научного обоснования.

Ученые обнаружили неочевидную пользу одеял для скорости засыпания
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Основным объектом исследования стал мелатонин, гормон эпифиза, отвечающий за регуляцию циркадных ритмов у организмов. Уровень мелатонина увеличивается в темноте, способствуя засыпанию. Ученые рекомендуют обеспечивать темноту для здорового сна.

Эксперимент проводился на 26 молодых мужчинах и женщинах, которые засыпали под легкими и утяжеленными одеялами, последние составляли 12% массы тела. Анализ слюны перед сном показал, что использование утяжеленного одеяла увеличивает концентрацию мелатонина примерно на 30%, но не оказывает влияния на окситоцин, кортизол и активность симпатической нервной системы, сообщает "EurekAlert!".

Согласно словам сотрудника Университета Упсалы Элизе Мет, тяжелые одеяла обеспечивают терапевтические преимущества, увеличивая уровень мелатонина, аналогично темноте, что в конечном итоге улучшает качество сна.

Ученые планируют подтвердить результаты исследования на более крупной выборке участников и изучить долгосрочные эффекты "эффекта одеяла".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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