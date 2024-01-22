Этот неочевидный фактор позволит вам быстрее уснуть

Ученые обнаружили неочевидную пользу одеял для скорости засыпания

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Биологи и медики из Университета Упсалы в Швеции провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли тяжелые одеяла способствуют легкому засыпанию и, если да, то каким образом. Несмотря на многочисленные наблюдения за этим эффектом, ранее не существовало научного обоснования.

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Основным объектом исследования стал мелатонин, гормон эпифиза, отвечающий за регуляцию циркадных ритмов у организмов. Уровень мелатонина увеличивается в темноте, способствуя засыпанию. Ученые рекомендуют обеспечивать темноту для здорового сна.

Эксперимент проводился на 26 молодых мужчинах и женщинах, которые засыпали под легкими и утяжеленными одеялами, последние составляли 12% массы тела. Анализ слюны перед сном показал, что использование утяжеленного одеяла увеличивает концентрацию мелатонина примерно на 30%, но не оказывает влияния на окситоцин, кортизол и активность симпатической нервной системы, сообщает "EurekAlert!".

Согласно словам сотрудника Университета Упсалы Элизе Мет, тяжелые одеяла обеспечивают терапевтические преимущества, увеличивая уровень мелатонина, аналогично темноте, что в конечном итоге улучшает качество сна.

Ученые планируют подтвердить результаты исследования на более крупной выборке участников и изучить долгосрочные эффекты "эффекта одеяла".