"Красота в глазах смотрящего": ученые опровергли это утверждение

Эти факторы позволяют человеку назвать предмет или человека "красивым"

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейроэстетика, подразделение науки, посвященное изучению восприятия красоты, становится центром дискуссий в области различных концепций.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Понятие красоты, как утверждается, коррелирует с математическими процессами, а симметрия играет ключевую роль в человеческом восприятии. Эволюционно такое восприятие имеет важное значение для оценки здоровья партнера и выживания в среде.

Кроме того, восприятие красоты обусловлено привычностью и узнаваемостью. Люди предпочитают то, что знакомо, что объясняет, почему мы находим удовольствие в привычных формах и размерах. Симметрия также привлекательна, а отклонения от нее могут вызывать неприятие, что отражается в шутках о "аде перфекциониста", сообщает "Вокруг света".

Сверхстимулы, такие как длинные ноги в высоких каблуках, усиливают визуальное воздействие и привлекают больше внимания. Этот принцип также применяется в искусстве, где используются сверхпреувеличенные элементы, чтобы привлечь внимание и создать эмоциональный отклик.

В музыке подчеркивается важность ритма и гиперболизированных звуков, которые отличаются от природы. Мозг обычно выделяет один главный сигнал, игнорируя остальные, что приносит удовлетворение и формирует восприятие красоты.