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В США нашли ген "старения": от него зависит продолжительность жизни

Ученые выявили ген, который влияет на продолжительность жизни

1:27
Наука

Исследователи из Института исследований старения имени Бака в США обнаружили, что ген OXR1 является ключевым фактором, способствующим увеличению продолжительности жизни при ограничении калорий. Работа посвящена этому вопросу и опубликована в журнале Nature Communications (NC).

Ученые выявили ген, который влияет на продолжительность жизни
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По результатам исследования было проанализировано 200 видов мух, выращиваемых на двух различных диетах: обычной и с ограничением калорий на 10% от нормы. Ученые выделили пять генов, варианты которых значительно влияют на продолжительность жизни при ограниченном потреблении калорий.

Один из этих генов, который стал объектом особого внимания ученых и имеет кодовое название MTD, был обнаружен у плодовой мушки, а его гомолог у грызунов и человека обозначается как OXR1.

Отмечается, что этот ген играет роль в защите клеток от окислительного повреждения, но точный механизм его воздействия пока не полностью изучен. Предполагается, что утрата данного гена у человека может привести к серьезным неврологическим расстройствам.

Дополнительные исследования на мышах показали, что этот ген способствует улучшению выживаемости в модели бокового амиотрофического склероза. Кроме того, ученые выяснили, что OXR1 напрямую влияет на ретромер — уникальный комплекс белков, играющих важную роль в обработке липидов и клеточных белков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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