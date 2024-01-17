Врач Агапкин заявил, что холодец снижает риск развития рака пищевода

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Свиной холодец, согласно источнику, не только вкусное, но и полезное блюдо. Эксперты утверждают, что данное блюдо представляет собой отличный источник коллагена, способствующего улучшению состояния кожи, ногтей и волос. Кроме того, наличие коллагена помогает снимать воспаление и ускоряет процесс заживления ран.

Фото: "File:Holodetc 1.jpg" by Kagor is licensed under CC BY-SA 3.0.

Коллаген также обладает онкопротекторным действием. Доктор Сергей Агапкин сообщил, что ученые в настоящее время активно исследуют данное вещество и выявили его способность снижать изжогу и риск развития рака пищевода. Наибольшее количество полезного вещества, по последним данным, содержится в свиных ножках и шкуре.

Врач-диетолог Юлия Чехонина подчеркнула, что в холодце присутствует витамин А, ретинол, необходимый для поддержания работы иммунной системы. Холодец полезен для укрепления иммунитета и в период восстановления после перенесенных заболеваний.

Ранее диетолог Антонина Стародубова выявила основную опасность холодца. В нём содержится значительное количество пуриновых оснований и экстрактивных веществ, подчеркнула эксперт. Здоровым людям, возможно, разрешено употребление холодца, но не более 100 граммов.

Хранить холодец следует не более 12 часов. Это связано с тем, что мясо, используемое при приготовлении, обычно нарезается вручную, что может способствовать проникновению вредных микробов. Бульон, которым заливается мясо, представляет собой благоприятную среду для их размножения.