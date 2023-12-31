Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат с курицей и ананасами: быстро и просто, а вкус удивит ваших гостей
Названы самые простые упражнения для идеальной фигуры
Салат с крабовыми палочками выручит, когда времени уже нет
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
Рай для курильщиков в мировых аэропортах: от изысканных террас в Стамбуле до платных курительных лаунджей в США
Названа польза музыки для тренировок
Правила ухода за спатифиллумом
Названа причина возможного исключения Стоунхенджа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Новогодний десерт из хурмы с невероятным вкусом и ароматом станет изюминкой вашего стола

Названы животные с выдающимся интеллектом

1:01
Наука

Разнообразные представители животного мира обладают удивительными формами интеллекта, превосходящими человеческие способности в некоторых аспектах.

Названы животные с выдающимся интеллектом
Фото: openverse by Bulldog Pottery - Bruce Gholson and Samantha Henne is licensed under CC BY 2.0
  • Бонобо и шимпанзе обмениваются эмоциональными сигналами, превышающими вербальные выражения;
  • Ампулы Лоренцини на голове акул помогают им ориентироваться по магнитному полю Земли и находить добычу;
  • Пчелы не только улавливают смысл нуля, но также решают сложные математические задачи, сообщает "Вокруг Света";
  • Дельфины используют интонацию в своих "разговорах" и, возможно, даже формируют водные иероглифы;
  • Термиты, строящие сложные сооружения без чертежей, и осьминоги, использующие хитрые тактики охоты, также являются примерами удивительного животного интеллекта.

Интеллект животных простирается от эмоционального восприятия до сложных социальных и когнитивных способностей, демонстрируя удивительное разнообразие и гибкость в выражении интеллектуальных способностей в природе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"

По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!

"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде?
Простой торт без выпечки станет отличным десертом для вашего праздничного стола
Очень вкусный торт без выпечки готовится быстро: съедается до последней крошки
Это нужно сделать с жимолостью, как только растает снег
"Новогодний": изумительный салат с крабовыми палочками и мандаринами 
"Смерть на Дніпрі": зачем украинская армия цепляется за берега Днепра Дмитрий Плотников "Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде? Олег Володин Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году Любовь Степушова
Время посева настало: посадите эти растения в зимой, и они зацветут уже этим летом
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Вадим Цыганов рассказал, как Киркорову можно избежать бойкота в мире шоу-бизнеса
Вадим Цыганов рассказал, как Киркорову можно избежать бойкота в мире шоу-бизнеса
Последние материалы
Названы самые простые упражнения для идеальной фигуры
Салат с крабовыми палочками выручит, когда времени уже нет
Названы животные с выдающимся интеллектом
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
Рай для курильщиков в мировых аэропортах: от изысканных террас в Стамбуле до платных курительных лаунджей в США
Названа польза музыки для тренировок
Правила ухода за спатифиллумом
Названа причина возможного исключения Стоунхенджа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Новогодний десерт из хурмы с невероятным вкусом и ароматом станет изюминкой вашего стола
Куриная грудка "под шубой" в духовке — очень вкусное и простое блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников