Разнообразные представители животного мира обладают удивительными формами интеллекта, превосходящими человеческие способности в некоторых аспектах.
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Бонобо и шимпанзе обмениваются эмоциональными сигналами, превышающими вербальные выражения;
Ампулы Лоренцини на голове акул помогают им ориентироваться по магнитному полю Земли и находить добычу;
Пчелы не только улавливают смысл нуля, но также решают сложные математические задачи, сообщает "Вокруг Света";
Дельфины используют интонацию в своих "разговорах" и, возможно, даже формируют водные иероглифы;
Термиты, строящие сложные сооружения без чертежей, и осьминоги, использующие хитрые тактики охоты, также являются примерами удивительного животного интеллекта.
Интеллект животных простирается от эмоционального восприятия до сложных социальных и когнитивных способностей, демонстрируя удивительное разнообразие и гибкость в выражении интеллектуальных способностей в природе.
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